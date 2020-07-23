شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة: القبض على 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيما من جنسيتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس).

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الرائد محمد الغامدى، أن المقبوض عليهم احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم"، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.