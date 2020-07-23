واشنطن تؤكد التزامها بدعم عملية انتخابية شاملة في ليبيا

وليد عبد الله / الخليج 365

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، التزامها بدعم عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال البيان، إن السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، عقدا هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة في ليبيا.

وأشار أن نورلاند عقد اجتماعا عن بُعد، الأربعاء، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية "IFES" السفير دانييل روبنستين، لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها واشنطن في ليبيا، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكر البيان، أن هاريس، عقد في اليوم ذاته، اجتماعا مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي (مقره واشنطن)، ونقابة المحامين الأمريكية، لمناقشة برامج رفع القدرة الفنية للمؤسسات الانتخابية في ليبيا.

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وفي 20 يوليو/ تموز الجاري، عقد هاريس، اجتماعا عن بُعد، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح، لتأكيد دعم واشنطن للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية، وفق بيان السفارة.

وسبق أن أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس في 28 يونيو/ حزيران الماضي، بمستوى جاهزية المفوضية لإجراء أي اقتراع.

وكانت ليبيا قد شرعت في مارس/ آذار 2019، بإجراء انتخابات بلدية بعدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، حال دون اكتمال العملية.

وشنت مليشيا حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، إلا أن الجيش الليبي تصدى للهجوم وأجبر المليشيا على التراجع.

وحقق الجيش، بالفترة الماضية، انتصارات ضد مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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