العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل قذيفة قرب "المنطقة الخضراء"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الخميس، ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا قرب "المنطقة الخضراء"، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا يزن (2 كيلوغرام) فوق إحدى البنايات بمنطقة الجادرية في بغداد".

و"الجادرية" قريبة من "المنطقة الخضراء"، التي تضم مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية التي كانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة، اتهمت الولايات المتحدة فصائل عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية عنها.

ولم يتسن التأكد فيما إذا كان هدف الطائرة المسيرة السفارة الأمريكية أو غيرها.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيانها، إنه "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة".

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وذكرت أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق في الحادث.

ومنذ أواخر العام الماضي، تتكرر الهجمات الصاروخية ضد أهداف تضم دبلوماسيين وقوات أمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

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