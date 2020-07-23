كورونا.. إنجلترا تحذر من شراء الكمامات للأطفال الصغار

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

حذرت السلطات الصحية في إنجلترا، مواطنيها من شراء كمامات للرضع والأطفال الصغار، خشية تعرضهم لخطر الاختناق، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت الهيئة، الخميس، إن سلطات الصحة العامة حذرت الآباء من شراء أغطية الوجه (كمامات) للرضع والأطفال الصغار، بسبب خطر تعرضهم للاختناق.

وأوضحت أن خطوتها هذه جاءت بعد أن علمت أنه يتم الترويج لكمامات وأقنعة للوجه في المتاجر وعلى الإنترنت لبيعها للأطفال الصغار.



ووفق "بي بي سي"، فإن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في المتاجر والمحلات بإنجلترا أيام الجمعة، باستثناء الأطفال دون 11 عاما.

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وقالت البروفيسورة فيف بينيت، رئيسة الممرضات في وزارة الصحة: "الإرشاد واضح بأن الأطفال تحت سن ثلاث سنوات يجب ألا يرتدوا كمامات أو أقنعة للوجه".



وأضافت "ينبغي عدم استخدام هذه الأقنعة لأنها قد تكون خطرة، ويمكن أن تسبب الاختناق".

وتعد بريطانيا بين أكثر الدول تضررا من الجائحة، بتسجيلها أكثر من 45 ألفا و500 وفاة بكورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و439 ألفا، توفي منهم أكثر من 631 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و407 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.