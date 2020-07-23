عودة المواطنين والمواطنات عبر الحدود الاردنية

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أعلنت السفارة السعودية بمملكة الأردن عن إمكانية عودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، عبر المنافذ الحدودية البرية مع الأردن .
وكانت المنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين قد فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم ، فيما لم يتم السماح بالمغادرة من المملكة حتى الآن .
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