شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت مدينة الرياض وبعض المحافظات التابعة للمنطقة، هطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة، مساء اليوم الخميس.
وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة في رماح وملهم شمال الرياض، كما أدت إلى جريان السيول في بعض الأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة الرياض اليوم رياحاً مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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