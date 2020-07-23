شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من موجة غبار تحجب الرؤية بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الخميس، إلى استمرار التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية.
وتشمل الحالة الجوية استمرار رياح نشطة مصحوبة بسحب رعدية على الأحساء والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا تسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وأشارت الأرصاد إلى الحالة الجوية على المنطقة الشرقية من المتوقع أن تستمر إلى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بمشيئة الله.
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