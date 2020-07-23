شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه.. ازدحام شديد على طريق «الرياض – جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه حساب طرق الرياض، قائدي المركبات وسالكي طريق جدة للخارجين من مدينة الرياض من الازدحام الشديد عند نزلة القدية. وقال حساب طرق الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “طريق جدة للخارجين من مدينة الرياض مزدحم جدا عند نزلة القدية”.

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