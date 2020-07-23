شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من الغد.. إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال العبدالعالي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد وسنعود لكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “سنبقى دومًا قريبين منكم بالمستجدات والتعليمات عبر حساب وزارة الصحة.. كل عام وأنتم بصحة وخير .. والله يحفظكم”.
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