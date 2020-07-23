العراق يعلن دعمه الكامل لمصر في قضية مصيرية

وأكد صالح خلال اللقاء، دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي، مشيراً إلى متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام. بحسب الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية العراق.

وجدد صالح موقف العراق الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في جميع القضايا المصيرية، مشدداً على ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء الليبيين بما يضمن الاستقرار والسلام في ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حرب لا تحمد عقباها.

بدوره أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف جمهورية مصر العربية من التطورات في الساحة الليبية.