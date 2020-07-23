وهطلت أمطار غزيرة وحبات ثلج كبيرة "حالوب" على مناطق من محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، في ظاهرة تعد نادرة لم تشهدها المحافظة منذ زمن بعيد.
وتناقل ناشطون بصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لتساقط الأمطار في منطقة الرميلة الشمالية التي تضم أكبر حقول النفط في المحافظة النفطية الغنية بالنخيل والمنافذ البحرية الوحيدة في البلاد.
وتحولت أجواء مناطق متفرقة من البصرة ذات الجو الحار الرطب، إلى غائمة وسط فرح أبنائها الذي يعانون من حرارة الجو الشديدة في ظل انقطاع مستمر للطاقة الكهربائية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تظهر درجات الحرارة المتوقع تسجيلها في موجة حر شديدة تبدأ الأسبوع المقبل حيث توقعت ارتفاع الحرارة في البصرة إلى 53 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لتساقط ثلوج في مدينة عراقية تشتهر بحرارتها المرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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