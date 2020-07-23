ترامب يتصل بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، بأن ابن سلمان تلقى اتصالا، اليوم الخميس، من ترامب، "اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين، "متمنيا له الشفاء العاجل.

© REUTERS / WAM

وقال البيان، إن ولي العهد طمأن الرئيس الأمريكي على صحة الملك سلمان، "معربا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة".

وأشار البيان إلى أنه "تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، فجر الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية للعاهل السعودي حتى الآن.