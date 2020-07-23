وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، بأن ابن سلمان تلقى اتصالا، اليوم الخميس، من ترامب، "اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين، "متمنيا له الشفاء العاجل.
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وأشار البيان إلى أنه "تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، فجر الاثنين.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية للعاهل السعودي حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتصل بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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