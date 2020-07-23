الكويت تبدأ المرحلة الثالثة من العودة إلى الحياة الطبيعية

تتضمن هذه المرحلة تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقررا أن تبدأ الثلاثاء الماضي لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50% من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حاليا.
وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو أيار، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو/ أيار. وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.
وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 61872 شخصا والوفيات 421، بينما بلغ عدد المتعافين 52247 حتى اليوم الخميس.
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