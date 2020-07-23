وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعثر على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنة 2 كغم فوق إحدى البنايات في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وأكدت الخلية تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، لافتة إلى فتح تحقيق كامل من قبل الأجهزة الأمنية التي ستعلن مزيد من التفاصيل لاحقا.
© Photo / Iraqi Security Media Cell
طائرة مسيرة محملة بمقذوف فوق بناية بمنطقة وسط العاصمة بغداد
وتعرضت منطقة الجادرية إلى هجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية ضمن قصف مستمر يستهدف العاصمة والمنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها.
© Photo / Iraqi Security Media Cell
طائرة مسيرة محملة بمقذوف فوق بناية بمنطقة وسط العاصمة بغداد
ويشهد مطار بغداد الدولي بين الحين والآخر هجمات بالصواريخ تستهدف أغلبها قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وتقع بجانب المطار، كما يتعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف صاروخي من حين لآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طائرة محملة بمقذوف وسط العاصمة بغداد... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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