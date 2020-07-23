ليبيا.. قائمة بالمتهمين في جرائم المقابر الجماعية

وليد عبد الله/ الخليج 365

كشف مصدر بمكتب النائب العام الليبي، الخميس، أن المكتب أصدر قائمة بأسماء متهمين بالمسؤولية عن المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "القائمة سيتم تعميمها على الجهات ذات الاختصاص (لم يذكرها) التي ستتولى عملية ملاحقة واعتقال المتهمين".

وأشار المصدر ذاته، أن من بين المتهمين بالقائمة قادة اللواء التاسع الذي يسمى بـ"الكانيات" التابع لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 16 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية)، العثور على 226 جثة، في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وتم انتشال الجثث من مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، المدعوم من دول عربية وأوروبية، وينازع منذ سنوات الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، على السلطة في البلد الغني بالنفط.

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وارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة بين 4 أبريل/ أبريل 2019، و5 يونيو 2020.

كما ارتكبت تلك المليشيا جرائم أخرى مثل الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات آلاف السكان على النزوح من بيوتهم.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

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