كورونا.. 80 وفاة بالعراق و6 بعمان و4 بالكويت

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 80 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 6 حالات، والكويت 4، والسودان اثنتين، إضافة إلى 254 إصابة في الإمارات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 80 وفاة و2361 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و226، بينها 4122 وفاة، و69 ألفا و405 حالات تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات و1099 إصابة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 72 ألفا و646، بينها 355 وفاة، و51 ألفا و349 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و687 إصابة.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 61 ألفا و872، بينها 421 وفاة، و52 ألفا و247 حالة تعاف.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين و110 إصابات.

وأفاد البيان أن أرقام الإصابات والوفيات خاصة بيوم الأربعاء، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و237، بينها 708 وفيات، و5 آلاف و835 حالة تعاف.



وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، 254 إصابة بالوباء.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 57 ألفا و988، بينها 342 وفاة، و50 ألفا و848 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و424 ألفا، توفي منهم أكثر من 631 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و397 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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