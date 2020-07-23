تراجع الدخل السياحي الأردني 48 بالمئة حتى مايو

عمان / رهام علي / الخليج 365

تراجع الدخل السياحي الأردني بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.

ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، الخميس، بلغ مجموع العوائد السياحية 784 مليون دينار (1.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2019.

أشار البيان كذلك، إلى أن تراجع إنفاق الأردنيين على السفر حتى نهاية مايو الماضي، بنسبة 51 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 191 مليون دينار (269.3 مليون دولار).



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وتوقفت حركة السياحة الخارجية إلى الأردن كليا، اعتبار من 17 مارس الماضي، وبدء تأثير جائحة كورونا في البلاد وإغلاق المطارات والحدود بشكل تام.



وأعلن وزير النقل الأردني خالد سيف، الثلاثاء، أن فتح المطارات سيكون بالتدريج، خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل، وفقا لإجراءات مشددة تبدأ من مرحلة التحضير للسفر.



ومطلع الأسبوع الجاري، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، إن فتح المطارات وتسيير الملاحة الجوية، سيساعد القطاع السياحي، خاصة أنّه كان الأكثر تضرراً من الجائحة.

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