السعودية: الملك سلمان أجرى جراحة "ناجحة" لاستئصال المرارة

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، إجراء عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية لاستئصال المرارة.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

وأفاد البيان بأن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

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وأوضح أن العملية الجراحية "تكللت بالنجاح، وسيمضي (الملك سلمان) بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

والإثنين، أعلنت السعودية، دخول الملك سلمان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، إثر إلتهاب في المرارة.

وتقرر على أثر ذلك تأجيل زيارة كانت مقررة سلفا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، لم يتم الإعلان عن تحديد موعدها الجديد بعد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.