الجيش الليبي: تدمير 4 أطنان من ألغام حفتر

ليبيا/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدمير 4 أطنان من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مرفق بمقطع مصور، نشره حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي.

وأفاد البيان بأنه "تم تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام التي جمعتها وأتلفتها الأربعاء سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب".

وأوضح البيان أن تلك المتفجرات "تم جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بعد تحريرها من مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة".

Advertisements

ويظهر المقطع المصور تفجير ألغام في منطقة نائية وتصاعد أدخنة كثيفة جراء تدميرها.

وفي وقت سابق الخميس، دمرت فرق إزالة الألغام التابعة للجيش الليبي 10 أطنان من المتفجرات التي زرعتها مليشيات حفتر، جنوب طرابلس.

وقال المسؤول في مديرية الهندسة العسكرية اللواء مفتاح الهراري، في بيان، إن الألغام التي جرى تدميرها، تم جمعها من المناطق السكنية مثل الحيرة وصلاح الدين وعين زارة والمشروع ووادي ربيع.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.