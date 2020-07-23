«الصحة» تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3092 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 260.394 حالة، من بينها 44.269 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2170 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 213.490 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2635 حالة وفاة.

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