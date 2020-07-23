شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 541 مركبة هوندا «أوديسي».. خلل يؤدي إلى حريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 541 مركبة هوندا “Odyssey” 2018 – 2019، لخلل في منفذ الطاقة المخصص لمقاعد الصف الثالث. وأوضحت أن الخلل يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، ما يزيد من احتمالية نشوب حريق، داعية مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 541 مركبة هوندا «أوديسي».. خلل يؤدي إلى حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.