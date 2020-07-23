شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 2238 إصابة جديدة و3092 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. Advertisements وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 3092 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 34 حالة وفاة.

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