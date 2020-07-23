شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يحسم الجدل بشأن تأثير ارتفاع الحرارة على انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا سيتوقف وسيتم العودة بعد عيد الأضحى مع نشر البيانات في المواقع الرسمية.

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، أنه علينا أن نفرح بعيد الأضحى وفق الإجراءات الوقائية، حيث ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن تأثير درجة الحرارة المرتفعة على انتشار فيروس كورونا المستجد.