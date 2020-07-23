شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هطولها على مناطق متفرقة.. «الزعاق» يتحدث عن «أمطار القيظ» وهل تؤثر على «التمر»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

على الرغم من اشتداد الحرارة في فصل الصيف بسبب موسم القيظ، إلا أن أماكن متفرقة بالمملكة شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مما دعا الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق لشرح سبب هطول الأمطار في هذا التوقيت.

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وفي مقطع فيديو بثه “الزعاق” عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، قال: “إن أمطارًا رعدية هطلت على أماكن متفرقة بمحافظة الأحساء وهجرة جودة الواقعة على طريق الرياض الدمام وبعض الأماكن بالرياض، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي نشهد هطول أمطار في هذا التوقيت من العام، بل هطلت عام 1960م على القصيم نواحي الشماسية، فيما هطلت في نفس الموقع بالأحساء عام 1993م، بينما هطلت في عام 1996م على سدير، فهي أمطار تسقط في منطقة دون أخرى وليست شاملة”.

وأضاف “الزعاق” أنه مع دخول موسم القيظ، الجوزة، المرزم، الكليبين، وأول سهيل، تحتر المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب فتتحول هذه الحرارة إلى رطوبة وتتحول الرطوبة إلى سحب ماطرة على سواحل بحر العرب نواحي اليمن وسلطنة عمان ولذلك يسمونها أمطار الخريف لأنها تتزامن مع موسم خراف النخل.

وأوضح أن الأمطار القيظية عادة ما تُفسد التمر مثلما حدث بمزارع العين في الإمارات عام 1995م وبعض مزارع المجمعة عام 1997م، مُشيرًا إلى أن السباع إذا شربت من تلك المياه فإنها تُصاب بـ”داء الغل” بينما تُصيب الحلال بـ”داء في بطنها” وهذا ما جعل أهالينا لا يجعلون مواشيهم تشرب من المياه القيظية، – على حد قوله-.