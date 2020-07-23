شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تُعلن تقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قبل قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عنتقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. وقالت “التأمينات” إنه سيتم صرف معاش أغسطس يوم الأربعاء 29 يوليو 2020م الموافق 8 ذي الحجة 1441هـ.

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