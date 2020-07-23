كوريا الجنوبية تجلي رعاياها من العراق بطائرات عسكرية

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن طائراتان تابعتان للقوات الجوية الكورية أقلعت من قاعدة كيمهيه الجوية الواقعة جنوبي سيئول، وذلك لإجلاء نحو 300 مواطن كوري من العراق بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تعود الطائرتان اللتان ستقلان الكوريين الجنوبيين من العراق، إلى مطار إنتشون الدولي، غربي سيئول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وأوضحت ​وزارة الدفاع​ في سيئول أنها قررت استخدام الطائرتين العسكريتين لإجلاء ​العمال​ الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بسرعة نظرا لارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار ألفي حالة يوميا في العراق.