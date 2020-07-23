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وأضاف البيان "فضلا عن ضبط وكر تابع لعصابات "داعش" الإرهابي في منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد، وجد بداخله تجهيزات عسكرية وبدلات، كما تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات "داعش" الإرهابية في قضاء بيجي، حيث تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين وتضبط وكرا وكدسا للعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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