الفخفاخ: وضعية النسيج الاقتصادي التونسي متدهورة

تونس / عائدة بن سالم / الخليج 365



أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن الشركات والمؤسسات العمومية (الحكومية) في وضع اقتصادي وتشغيلي ومالي سلبي غير مسبوق.



وبينما كانت تحاول تونس خلال السنوات الأربع الماضية، إيجاد حلول جذرية لبعض المؤسسات العمومية، لوقف نزيف النفقات، جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدا من الأعباء على ماليتها العامة.



وأوضح الفخفاخ، في حوار أجراه مع إذاعة "اكسبرس أف أم" الخاصة، الخميس، أن "وضعية النسيج الاقتصادي أصبحت متدهورة"، مع تأثر الأفراد والشركات سلبا بتبعات الفيروس.



وقال: "بعض القطاعات الصناعية ستشهد تراجعا في إنتاجها خلال 2020 بنسبة تتراوح بين 20 - 30 بالمئة مثل قطاع مكونات السيارات والطائرات.. هذه القطاعات ستقوم بتسريح العاملين لديها".



وتطرّق الفخفاخ في حواره، إلى الوضع الاجتماعي الذي وصفه بـ "محتقن جدا"، مشيرا إلى أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب وقد عمقت الكورونا ذلك".



Advertisements

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس خلال الربع الأول 2020، نحو 634.8 ألفا مقابل 623.9 ألفا خلال الربع الأخير 2019، بنسبة بطالة 15.1 بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة.



وتشير توقعات مراقبين في سوق العمل التونسي، لارتفاع نسبة البطالة اعتبارا من الربع الثاني 2020، مدفوعا بالضغوطات الاقتصادية التش شهدتها موسسات القطاع الخاص في البلاد.



واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن "نسبة النمو المسجلة اليوم لم يسبق تسجيلها من قبل (انكماش 6.5 بالمئة)، مؤكدا أن كل الأرقام اليوم أصبحت "حمراء".



وتطرق إلى وضعية المالية العمومية، "هناك أرقام سلبية غير مسبوقة لم ترها تونس من قبل، وزادت عليها أزمة الكورونا التي كلفتنا 5 مليارات دينار (1.76 مليار دولار)، تضاف إلى عجز بمقدار 11 مليار دينار (3.93 مليار دولار) المدرجة في الموازنة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.