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قالت صحة عسير إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز ” تأكد ” في مدينة أبها بلغ أكثر من 61 ألف مستفيد منذ انطلاقته وحتى الآن .
تجدر الإشارة إلى أن مراكز ” تأكد ” خصصتها الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا ، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق ” صحتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في صحة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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