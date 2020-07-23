أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في صحة عسير

قالت صحة عسير إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز ” تأكد ” في مدينة أبها بلغ أكثر من 61 ألف مستفيد منذ انطلاقته وحتى الآن .

تجدر الإشارة إلى أن مراكز ” تأكد ” خصصتها الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا ، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق ” صحتي ” .