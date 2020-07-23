التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة. وأضافت المؤسسة عبر حسابها في “تويتر” اليوم: للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.

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