شكرا لقرائتكم خبر عن «السفارة في الإمارات»: السماح للمواطنين بالعودة إلى المملكة عبر منفذ البطحاء بدءاً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت سفارة المملكة في الإمارات السماح بعودة المواطنين عبر منفذ البطحاء دون تصريح مسبق. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”: إنه ابتداءً من اليوم الخميس، يمكن للمواطنين الموجودين في الإمارات والراغبين في العودة إلى المملكة الدخول عبر منفذ البطحاء دون تصريح مسبق.

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