شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. هطول أمطار صيفية نادرة الحدوث على مركز «ملهم» شمال الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار، اليوم الخميس، على مركز ملهم شمال الرياض. ويوضح المقطع هطول الأمطار مصحوبة برياح نشطة في مشهد نادر الحدوث في فصل الصيف. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض،

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