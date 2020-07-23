شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير» تُعلن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 عبر نظام نور واستكمال كافة التطورات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

ودعت الشركة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، أولياء الأمور إلى المبادرة في تسجيل أبنائهم وبناتهم قبل بداية العام الدراسي لمحدودية السعة المقعدية المخصصة للطلاب والطالبات بمدارس المملكة ولزيادة فرص الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية.

وأشارت الشركة إلى أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وستطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.