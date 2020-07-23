دبلوماسي سويدي.. سفير «اليوجا» في شوارع كوريا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم يواكيم باريستروم، سفير السويد، على ممارسة «اليوجا» حافي القدمين، أشقر الشعر بالقرب من أشهر معالم بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

وباريستروم هو واحد من بضعة دبلوماسيين غربيين ظلوا في كوريا الشمالية بعد فرض إجراءات العزل العام والإغلاق لمكافحة تفشي «كورونا»، ولجأ إلى «اليوجا» للتغلب على الشعور العميق بالعزلة.

بدأ باريستروم عمله في بيونجيانج في سبتمبر/ أيلول 2019، واستعان بـ «اليوجا» كوسيلة للحفاظ على اللياقة والاسترخاء في بلد يخضع الأجانب والمقيمون به لقيود مستمرة، لكن حالة العزلة تفاقمت مع بدء تفشي «كورونا» في الصين المجاورة في يناير/ كانون الثاني مما دفع كوريا الشمالية لإغلاق حدودها وإلغاء معظم رحلات الطيران وخدمة القطارات وفرض حجر صحي على المقيمين الأجانب لأكثر من شهر.

وتقول كوريا الشمالية إنها خالية من أي إصابات مؤكدة بالفيروس، لكنها اتخذت إجراءات كبيرة في مواجهته.

وظل باريستروم في بيونجيانج بعد فرض قيود العزل العام والإغلاق، ويقدم دروساً في «اليوجا» من آنٍ لآخر لعدد متناقص من الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الإغاثة.

وأصبح مسموحاً للأجانب بالخروج من مجمعاتهم السكنية بداية مارس/ آذار، لكنهم لا يزالون يواجهون قيوداً على السفر والتنقل في أنحاء المدينة.

يقول باريستروم إنه يستقل أحياناً دراجته ويمارس «اليوجا» في المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة وكثيراً ما يجذب ذلك أنظار السكان أو يدفعهم للابتسام.

ونشر السفير صوراً له على مواقع التواصل أثناء ممارسة «اليوجا» أمام بعض معالم بيونجيانج ومنها برج جوتشي وفندق ريوجيونج الذي لا يزال تحت الإنشاء وقوس النصر.

وأهم ما يراه في الأمر أن «اليوجا» وفرت له شيئاً يمكن التعويل عليه في أوقات تسودها الضبابية مثل تلك التي تنقطع فيها الكهرباء أو الماء أو الاتصالات، وأخيراً خلال فترة قيود «كورونا».

ويقول «ممارسة رياضة بدنية بمعزل عن كل هذه العوامل أمر رائع في مكان كهذا. مهما كان ما يحدث حولي، أفعل ما أهوى».