كارداشيان تطلب التعاطف مع كانييه ويست المضطرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت كيم كارداشيان، زوجة مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، عن الاضطرابات ثنائية القطب التي يعانيها زوجها الذي أثارت تصرفاته وتعليقاته أخيراً القلق داعية إلى التعاطف مع وضعه.

وأدلى كانييه ويست المرشح المعلن للرئاسة الأمريكية بتصريحات غير متماسكة الأحد الماضي خلال ما وصفه بأنه أول تجمع انتخابي له في تشارلستون في كارولينا الجنوبية. ونشر الاثنين سلسلة من الرسائل الغريبة تلمح إلى أن زوجته تحاول إدخاله إلى مستشفى للأمراض العقلية. وكتب الثلاثاء رسالة جديدة قبل أن يحذفها جاء فيها أنه يحاول الطلاق آخذاً على كيم كارداشيان إقامتها علاقة مع مغني الراب ميك ميل، الأمر الذي ينفيه.

وقالت كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع عبر «إنستجرام»:«الذين يعرفون الأمراض النفسية يدركون أن العائلة عاجزة عن التأثير في المريض إلا إذا كان قاصراً».

وأضافت «الأشخاص غير المطلعين أو الذين ينظرون للأمر عن بعد قد يطلقون الأحكام ولا يفهمون أن على الشخص أن يطلب المساعدة مهما حاولت العائلة والمقربون».

وتسمح مادة في قانون كاليفورني لقريب بطلب إدخال مريض إلى المستشفى من دون موافقته لإجراء تقويم لوضعه النفسي قد يستمر 72 ساعة.

وينبغي لذلك الحصول على موافقة طبيب وتدخله والذي يمكنه عندها أن يقرر بناء على التقويم تمديد فترة الإقامة في المستشفى.

ويتهم كانييه ويست زوجته في إحدى الرسائل بأنها حاولت الاحتكام إلى هذا القانون.

وكتبت كيم كارداشيان «أطلب بلطف من الجمهور ووسائل الإعلام التعاطف الذي نحتاج إليه لتجاوز هذا الوضع».

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها كيم كارداشيان عن اضطرابات زوجها ثنائية القطب، فخلال مقابلة مع مجلة «فوج» العام 2019 قالت إن مغني الراب الشهير لا يأخذ أي علاج لأنه يعتبر أن ذلك سيقضي على طاقته الإبداعية.

وأُدخل كانييه ويست المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بموافقته وخضع لتقويم نفسي وغادره بعد أسبوع.

وتتسم الاضطرابات ثنائية القطب بتناوب بين مراحل هوس يكون خلالها المرضى في حال إثارة نفسية عالية ويشعرون بحماسة مفرطة كما يفكرون ويتحدثون بسرعة، ومراحل اكتئاب.