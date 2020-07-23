«الثقافة» الأردنية تستأنف المهرجانات بحضور رمزي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية اليوم رسمياً استئناف إقامة المهرجانات الفنية السنوية بعد فترة توقف نتيجة جائحة «كورونا».

وفتحت الوزارة باب التقدّم للمشاركة في مهرجانات الأفلام والمسرح المختلفة للعام الحالي ودعت المخرجين الراغبين بذلك إلى مراجعة مديرية الفنون وتعبئة الاستمارات حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وقال د. باسم الطويسي، وزير الثقافة: إن مهرجانات المسرح والأفلام والأغنية تقام هذا العام بحضور جماهيري رمزي وضمن شروط تراعي الحالة الوبائية.

واعتبر قطاع الفن والثقافة من أكثر الفئات التي تضررت بالإغلاق خلال الفترة الماضية بسبب الجائحة ويجب تعويضه واستدامة حركته.

وأضاف: في ظل الظروف الراهنة والوضع الوبائي قد لا يتاح المجال للتعامل مع الجمهور بالطرق التقليدية.

وأكد أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش، من جهته أن المهرجان لم يلغ حتى الآن وثمة مقترحات لاختيار أفضلها بينها اقتصاره على فعاليات أردنية بحضور جماهيري محدود أو بث الحفلات والأنشطة عبر منصات إلكترونية.