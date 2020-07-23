التكييفات المركزية مصدر لعدوى «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح المصرية، من نقل عدوى وفيروس «كورونا» عبر التكييفات المركزية، لعدم تجديد دورة الهواء الخارجي، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود ضرر من التكييفات العادية، نتيجة تجديد دورة الهواء الخارجي فيها.

وقال الحداد: إن الأماكن المغلقة فرصة جيدة لأن يسكن الفيروس في الهواء؛ لعدم حركته داخلها، لذلك قد يتطاير الرذاذ لأكثر من مترين.

وجدد الحداد أهمية التباعد الاجتماعي، خاصة في الأماكن المغلقة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، لأن الفيروس قد يكون سريع الانتشار في تلك المناطق.