«كورونا» في أستراليا.. أزمة صحية واقتصادية لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أستراليا، الخميس، أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكاناً.

وأعلنت ولاية فيكتوريا أنها سجلت 403 إصابات جديدة، في حين توفي خمسة جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله البلاد في يوم واحد جراء الإصابة بمرض «كوفيد ـ 19»، منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزيرة الصحة جيني ميكاكوس، للصحفيين في ملبورن عاصمة الولاية: «هذا يظهر قدر ما يتكبده مجتمعنا جراء هذا الفيروس اللعين، ومع عجز السلطات عن تحجيم العدوى، بات لزاماً على سكان ملبورن ومعظم مدن الولاية استخدام الكمامات خارج المنزل».

وسجلت أستراليا 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 130 وفاة، وجاءت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بعدما بدأت البلاد تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في منتصف مارس/آذار الماضي.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج، إن قواعد التباعد الاجتماعي التي حدّت من تنقل السكان وأغلقت المتاجر والمؤسسات، ساعدت في إبطاء انتشار الفيروس، لكن تأثيرها في الاقتصاد كان قوياً.

وأعلنت الحكومة، الخميس، عن أكبر عجز في الموازنة منذ الحرب العالمية الثانية بلغ 85.8 مليار دولار أسترالي، ما يعادل (61.3 مليار دولار أمريكي) في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2020، بعدما كان من المتوقع أن تحقق فائضاً، وقال فرايدنبرج: «أستراليا تمر بأزمة صحية واقتصادية لم نشهد مثيلاً لها خلال مئة عام الماضية».