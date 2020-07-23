شكرا لقرائتكم خبر عن ما يقرب من 800 ألف إصابة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا تسجيل 5848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 795038 وهو رابع أعلى رقم في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد، إن 147 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12892.

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