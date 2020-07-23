وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان في زيارة يومين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، زيارة إلى لبنان تستمر ليومين، هي الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي رفيع منذ أشهر إلى البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية ويأمل إيجاد خطة إنقاذ دولية.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، لودريان، صباحاً في القصر الرئاسي في بعبدا شرقي بيروت، كما أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس»، وتبادل الرجلان مصافحة ودية قبل بدء مشاورات استمرت نحو نصف ساعة، وغادر لودريان بعد ذلك القصر الرئاسي دون الإدلاء بتصريح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويلتقي لودريان أيضاً رئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما أفادت به السفارة الفرنسية. ويتوقع أن يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بعد الظهر عقب لقائه المرتقب مع نظيره اللبناني ناصيف حتي.

وتأتي زيارة لودريان في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها منذ عقود، شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمة الليرة، وتضخماً هائلاً مع ارتفاع في الأسعار وعمليات تسريح موظفين واسعة وقيود مصرفية على سحب الأموال أو تحويلها إلى الخارج.

ويعيش نصف سكان لبنان في الفقر، بينما بلغ معدل البطالة 35%، وفق إحصاءات رسمية، وأثارت الأزمة تظاهرات واسعة منذ أكتوبر/تشرين الأول، ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة، بينما خسر آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.