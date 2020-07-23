شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اتهام أمريكا لقنصليتنا في هيوستن بالتجسس «افتراء خبيث» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، الخميس، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية «افتراء خبيث».
وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين، لتثير تهديدات من جانب الصين بالرد، وعندما سُئل عن تقارير تتحدث عن أن باحثاً صينياً متهماً بالاحتيال بخصوص تأشيرة دخول وإخفاء علاقات بالجيش يتحصن الآن في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال وانج في المؤتمر الصحفي اليومي في بكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي ذريعة لمضايقة أو ملاحقة الباحثين الصينيين في البلاد.
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