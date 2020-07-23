إدارة نفط الجنوب العراقي مهددة بسحب الثقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:

نفى رئيس الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب الرياضي العراقي محمد ولي، الأنباء التي أشارت إلى حجب الثقة عن الهيئة الإدارية للنادي من قبل الهيئة العامة للنادي.

ونقل المكتب الإعلامي لإدارة نفط الجنوب عن رئيس النادي محمد ولي قوله، «لا صحة لكل الأنباء التي أشارت إلى قيام الهيئة العامة للنادي بسحب الثقة عن الهيئة الإدارية الحالية».

وأضاف: «واجهنا الهيئة العامة بحقيقة ما يمر به النادي من ضائقة مالية وسبق أن أعلنا عن ذلك في وسائل الإعلام».

وأكد أنه في حال وصول المال من المؤسسة الداعمة، سيتم تسديد مستحقات رياضيي النادي فوراً.

وكان مصدر مطلع في نادي نفط الجنوب، قد ذكر في وقت سابق، أن الهيئة العمومية لنادي نفط الجنوب الرياضي وبالأغلبية طلبت وفق كتاب خطي موقع من 160 عضواً من الهيئة العامة، حل الهيئة الإدارية لعدم شرعيتها بسبب تجاوزها السقف القانوني لعملها وتشكيل هيئة مؤقتة تدير العمل لحين إجراء الانتخابات».

وأوضح أن آخر انتخابات شرعية للنادي قد أجريت في عام 2012، لذلك فإن الإدارة الحالية قد فقدت شرعيتها القانونية منذ أربع سنوات.