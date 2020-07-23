أرشافين يطمح لرئاسة زينيت بطرسبورج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف النجم الروسي أندريه أرشافين (39 عاماً)، نجم أرسنال السابق، عن طموحه في أن يكون رئيساً لنادي زينيت بطرسبورج. وقال أرشافين في مقابلة مع صحيفة محلية:«أردت أن أكون رئيساً لزينيت حتى قبل 14 أو 15 سنة قبل اعتزالي، المنصب بالنسبة لي تتويج لمسيرتي، أحب كرة القدم وقيادة أكبر ناد في سانت بطرسبورج وفي البلاد حاليا شيء رائع لكنني أريد أن يأتي المنصب بشكل طبيعي بفضل عملي، لن أقطع الأخشاب من أجله، شعوري تجاه منصب الرئيس كشعوري تجاه منصبي السابق كمدير للكرة، أخذته لأنني أستحقه».

وسبق لألكسندر مدفيديف المدير التنفيذي لزينيت أن عبر عن طموحه في ضم أرشافين للكادر التدريبي لتأهيل الرديف كما يمكن أن يعود أرشافين لمنصبه السابق العام المقبل عند رحيل خافيير ريبالتا المدير الحالي، وتلقى آراء أرشافين رغم الانتقادات الغربية ترحيباً من الجمهور الروسي المحافظ إذ سبق له أن انتقد قيادة المرأة للسيارات وقال مرة:«إذا رأيتم سيارة تسير بشكل غريب وتنحرف فجأة في الشارع فتأكدوا أن السائق امرأة، نحتاج لبناء شوارع خاصة لهن، لو كنت صاحب قرار لمنعت حصولهن على رخصة دون التفكير مرتين، برأيي الرجل والمرأة مخلوقان مختلفان تماماً». واعتزل النجم الكرة في 2018 مع نادي كيرات الكازاخستاني لكنه لا يزال مهتماً باللعبة وابنه أرسيني (7 سنوات) الذي سماه تيمناً بمدربه الفرنسي أرسين فينجر يلعب في أكاديمية برشلونة لاماسيا.