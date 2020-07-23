شرطة أبوظبي تطلق ميثاق إسعاد المتعاملين المحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ميثاق إسعاد المتعاملين المحدث، والذي يأتي مواكبة للمتطلبات الحكومية وتجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

وأكدت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، الحرص على مضاعفة الجهود لتوفير كافة الوسائل والموارد التي تسهم في إسعاد المتعاملين وتوطيد جسور التواصل بين القيادة والجمهور، وتنفيذ توجهات الحكومة برفع معايير التنافسية والتميز إلى مستويات تتماشى مع المعايير العالمية.

وذكرت أن الميثاق يبين حقوق وواجبات المتعاملين تجاه القيادة فيما يتعلق بالسرعة في الأداء واللباقة في التعامل والمهنية العالية في توفير الخدمات، وتم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبني مفاهيم التميز في خدمة وإسعاد المتعاملين.

ويتضمن الميثاق مسؤوليات على المتعامل تترتب مراعاتها عند التعامل مع موظفي القيادة المختصين بتقديم الخدمات وأبرزها أن يكون لبقاً في التعامل وحريصاً على توفير كافة المتطلبات للحصول على الخدمة والإسهام في تطوير الخدمات والتغذية الراجعة.