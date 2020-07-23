وعلق ناشطون على الفيديو، "نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ياصاحب القلب الحنون"، داعين له بالشفاء والرجوع إلى الكويت سالما".
وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر اليوم متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.
وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية. ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرة طبية متجهة إلى أمريكا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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