وشكر الرئيس عون فرنسا على دورها في التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، مشدداً على أن لبنان متمسك بالقرار 1701.

من جهته، أكد وزير خارجية فرنسا بعد لقائه الرئيس عون، وقوف فرنسا الى جانب لبنان ومساعدته لإنجاز الإصلاحات، لافتاً إلى أن مفاعيل "سيدر" لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع ما التزمته الحكومة في حينه.

في سياق متصل، من المخطط أن يزور الوزير الفرنسي ​مستشفى بيروت الحكومي​​، غدا الجمعة، ويتبعه لقاء حول التعليم الفرانكفوني مع رؤساء مؤسسات ​المدارس​ الفرانكفونية المعتمدة في لبنان و​ممثلي​ المدارس ​المسيحية​.