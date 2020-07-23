وقال لودريان خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره اللبناني بمقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت اليوم: "مستعدون لحشد الدعم المالي للبنان لكن لا بد من إصلاحات ملموسة".
وشدد لودريان على ضرورة تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات وما تم القيام به بملف الإصلاح في قطاع الكهرباء ليس مشجعا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا تدعم الشباب اللبناني وقطاع التعليم في لبنان، حيث أن المساعدات ستصل إلى 50 مليون يورو.
وتابع لودريان قائلا: "اللبنانيون عبروا بقوة عن أحلامهم من خلال ثورة طالبت بالشفافية ولكن لم يتم الاستماع إليهم بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي: لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.