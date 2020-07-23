وزير الخارجية الفرنسي: لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية

وقال لودريان خلال ​مؤتمره​ الصحفي مع نظيره اللبناني بمقر ​وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت اليوم: "مستعدون لحشد الدعم المالي للبنان لكن لا بد من إصلاحات ملموسة".

وشدد لودريان على ضرورة تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات وما تم القيام به بملف الإصلاح في قطاع الكهرباء ليس مشجعا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا تدعم الشباب اللبناني وقطاع التعليم في لبنان، حيث أن المساعدات ستصل إلى 50 مليون يورو.

وتابع لودريان قائلا: "اللبنانيون عبروا بقوة عن أحلامهم من خلال ثورة طالبت بالشفافية ولكن لم يتم الاستماع إليهم بعد".