الخليل.. طائرة مُسيّرة توزع مكملات غذائية على مرضى "كورونا"

الخليل/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



وزّعت بلدية بيت أُمّر في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، الخميس، مكملات غذائية، على مصابي فيروس كورونا في البلدة، بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال أحمد العَلامي، الموظف في دائرة التكنولوجيا والعلاقات العامة في البلدية، لوكالة الخليج 365، إن التوزيع عبر طائرة مسيرة (درون) يتم التحكم بها عن بعد، جاء بهدف عدم الاختلاط بالمرضى بشكل مباشر خشية انتشار العدوى.

وذكر أن عدد مرضى الكورونا في البلدة وصل إلى 145 شخصا، منها 47 حالة نشطة.

وأشار إلى أن الفكرة لاقت استحسانا وقبولا من أهالي البلدة، وعائلات المصابين.

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وتسجّل الخليل أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة.



وذكرت أن 167 من بين المصابين هم في محافظة الخليل.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في شهر مارس/ آذار الماضي، بلغ 11875، تعافى منهم 3394، وتوفي 70.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.