مقتل مدنيين اثنين في انفجار سيارة مفخخة بـ"رأس العين" السورية

الحسكة، رأس العين/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل مدنيان اثنان على الأقل وجرح 7 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال شرقي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الانفجار وقع في مركز مدينة رأس العين التي حررها الجيشان التركي والوطني السوري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضمن عملية نبع السلام.

وأسفر الانفجار عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وجرح 7 آخرين بينهم عناصر من الشرطة المحلية.

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كما تسبب الانفجار بأضرار مادية في المحلات التجارية القريبة.

ووجهت قوات الأمن في المنطقة أصابع الاتهام إلى تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي الذي سبق وأن نفذ عمليات تفجير مماثلة في رأس العين وغيرها من مناطق شمالي سوريا.

وتواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتان ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.