فائض تجارة السعودية يهبط 60.3 بالمئة حتى مايو 2020

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 60.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.



وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 19.9 مليار دولار.



كان فائض الميزان التجاري للسعودية، بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019، نحو 50.2 مليار دولار.



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وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 36.2 بالمئة، إلى 72.4 مليار دولار، كما هبطت الواردات 17.1 بالمئة، إلى 52.5 مليار دولار.



وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40 بالمئة‏، إلى 52.75 مليار دولار.



وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.



كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

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